شكرا لمتابعة خبر عن طريف تسجل أدنى درجة حرارة على مستوى المدن والمحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجة مئوية واحدة تحت الصفر، وهي أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, استمرارًا للكتلة الهوائية شديدة البرودة التي تشهدها منطقة الحدود الشمالية من بداية الأسبوع الحالي.

وسجلت محافظة القريات درجتين مئويتين وتبوك وسكاكا 3 درجات مئوية، ورفحاء 4 درجات مئوية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجات الحرارة المسجله في المملكة لهذا اليوم الاثنين.