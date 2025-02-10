شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير نجران يستقبل المواطنين في شرورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله -، من اهتمام بالمواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والاطلاع على أحوالهم، وتعزيز سبل العيش الكريم لهم.

وجاء ذلك خلال استقباله المواطنين والمواطنات اليوم، بمقر محافظة شرورة، موجهًا المسؤولين بالمحافظة على تلبية طلباتهم والعمل على تنمية المحافظة وتطويرها.

وبدورهم، عبّر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة على زيارته للمحافظة، سائلين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره، فيما حضر الاستقبال محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي.