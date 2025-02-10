شكرا لمتابعة خبر عن ‎آل الشيخ يفاجئ نجمي فيلم الكلاب السبعة بإطلاق البخور منعًا للحسد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في مقطع فيديو تشويقي وطريف، بطلي فيلم “الكلاب السبعة”، وإطلاق البخور ونحر الذبائح “منعا للحسد”، بسبب طبيعة الفيلم العالمية كإنتاج عربي غير مسبوق، على حد تعبيره.

‎وأظهر مقطع فيديو مصور جزء من كواليس الفيلم وتحديدًا جلسة نقاشية بين صناعه، يظهر فيه النجمان المصريان كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث أكد آل الشيخ أنه سوف يصبح مفاجأة 2025.

‎وكان آل الشيخ كشف في وقتٍ سابق عن العديد من المفاجآت في الفيلم المرتقب .

‎ولفت إلى أن العمل “سيغير المعادلة السينمائية إلى الأبد”، كما أنه سيصبح “علامة فارقة” في تاريخ السينما العربية.

وأكد أن طاقم العمل يضم أكثر من 200 شخصية “عالمية” يقفون خلف الكاميرات من أصحاب الخبرات في هوليوود، والتي حازت أعمالهم على جوائز دولية.

والجدير بالذكر أن تصوير الفيلم انطلق داخل استديوهات “الحصن” في المملكة مؤخرًا بميزانية ضخمة، وغير مسبوقة تتجاوز 40 مليون دولار.