شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اليوم دخول طالع سعد الذابح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين، دخول طالع سعد الذابح، وهو عبارة عن نجمين غير نيرين يقعان في برج الجدي.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن سعد الذابح نجم يمان، عدد أيامه 13 يومًا، ويُعد أول نجوم موسم العقارب، حيث يمثل العقرب الأولى (عقرب السم)، لافتًا إلى أن العقارب ثلاث: عقرب السم، وعقرب الدم، وعقرب الدسم.

وأضاف: لا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلابًا تامًا في الأحوال الجوية، فالتغيرات المناخية تكون تدريجية وليست مفاجئة.

وتابع: بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل، فيما تستمر زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يوميًا.