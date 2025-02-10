شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحتفي باليوم العالمي للنمر العربي.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا باليوم العالمي للنمر العربي، والذي يوافق 10 فبراير من كل عام، ضمن جهودها للتوعية بأهمية هذا النوع المهدد بالانقراض بشدة، واستعادة النظم البيئية، وتحقيق التوازن الطبيعي.

ونظَّمت الهيئة مبادرات مجتمعية تضمنت “مسيرة يوم النمر العربي” بهدف رفع الوعي وتوحيد الجهود في دعم هذا الكائن المهدد بالانقراض بشدة. كما أقامت الهيئة المباراة الافتتاحية الودية بين المدارس، إيذانًا بانطلاق دوري كرة القدم المدرسي، الذي سيشهد تنافس طلاب مدارس العلا بروح الرياضة وتعزيز الوعي البيئي لديهم.

وعمل صندوق النمر العربي، على تفعيل ورشة العمل التعليمية المدرسية تحت عنوان “قصة النمر العربي”، التي تهدف إلى تثقيف وإلهام الأطفال والشباب حول دور النمر العربي في النظام البيئي، وارتباطه بالتراث الثقافي والطبيعي الغني في العالم العربي، إضافةً إلى الجهود المستمرة لحمايته.