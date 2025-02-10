شكرا لمتابعة خبر عن سيدة بريطانية مقيمة تعبر عن سعادتها بعد رؤية الشيخ أبو بلال وصديقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت سيدة بريطانية مقيمة عن سعادتها بعد رؤية الشيخ أبو بلال وصديقه، حيث قامت بدعوتهما إلى مطعم تعمل به.

وخلال المقطع تفاعلت الفتاة مع أبو بلال بسعادة، مؤكدة أنها من متابعيه وتحبه كثيرًا .

وسمع في المقطع صوت الفتاة وهي تقول :” ترا هم أكبر زبائن عندي بالمطعم .. يعطيكم ألف عافية .”

ولقى المقطع تفاعلا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماع، حيث علّق أحدهم قائلاً:” بلال والقروب حقه من أهم الناس اللي أتابعهم.”