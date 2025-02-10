شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم أول أيام العقارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين أول أيام العقارب.

وأوضح الحصيني، أن نوء العقارب «ليس نجماً» إنما هي صفة، تتصف بها هذه الأيام، وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح العقرب الأولى«السم»، وسعد بلع العقرب الثانية «الدم»، وسعد السعود العقرب الثالثة «الدسم» لها من أسمائها نصيب.

وأضاف عدد أيامها 39 يوماً وهي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد يحصل منه أضرار، لافتًا إلى أن سعد الذابح وبلع في فصل الشتاء وسعد السعود في فصل الربيع.

وتابع: تقول العامة إذا دخلت العقارب،صار الخير قارب، كناية عن ازدياد فرصة الأمطار إن شاء الله، يغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض ولم يصبه العطش.

واستطرد: موسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة سواء قطبية سيبيرية، ووفقاً للمراصد يوافق بدايتها حالتين ممطرتين على أجزاء من مناطق غرب وسط وشمال وشرق وجنوب المملكة ودول الخليج من غدٍ الثلاثاء بدايتها ضعيفة ثم تتوسع.