شكرا لمتابعة خبر عن ترامب: سألتقي بسمو ولي العهد والرئيس المصري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في محادثاتها مع روسيا في شأن الحرب في أوكرانيا.

وكشف ترامب خلال حديثه للصحافيين أنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية 25 في المئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وفي شأن غزة، قال ترامب إنه «ملتزم بشراء قطاع غزة وتملكه.. وإن الفلسطينيين لن يرغبوا في العودة إلى غزة إذا وفرنا لهم بديلا أفضل».

وأضاف: «غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه».

وذكر أنه سيبحث «حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أمريكا».