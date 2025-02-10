شكرا لمتابعة خبر عن سوق الزل يتحول لـ مزار سياحي بسبب استقبال البائعين الجيد للسياح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أحد البائعين في سوق الزل والذي يلقب نفسه “ملك السبح النوادر”، كيف أصبح مزارًا سياحيًا للسياح الأجانب، وذلك بسبب طريقته الفريدة في الترحيب بهم، وإعطاءهم الهدايا المجانية .

وتنوعت جنسية السياح الأجانب الذين يقومون بزيارة المملكة ومعالمها وأسواقها؛ للتعرف على عاداتها وتراثها .

وظهرت مجموعة من السائحات وهن يأخذن الهدايا بابتسامة واسعة وسط ترحيب حار من المواطنين.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم قائلاً:” والله شعور حلو تشوفون كيف فرحانين بالهدية .”