طريف تكسر حاجز الصفر المئوي بدرجتين

سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، أقل درجة حرارة بالمملكة بدرجتين مئويتين تحت الصفر، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، وتراكمت بلورات الصقيع فوق النباتات، في ظاهرة تعكس برودة الأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر محافظة طريف بكتلة هوائية شديدة البرودة، بدأت أمس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، متوقعًا أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين صفر و3 درجات تحت الصفر، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأجواء الباردة. كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.