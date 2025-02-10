مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستشفى دله النخيل بالرياض ينجح في اجراء عملية معقدة لمريضة مصابة بورم في الرقبة.

امتداداً لقصص النجاح المتواصلة في مجموعة دله الصحية، نجح مستشفى دله النخيل في الرياض من إنقاذ مريضة عانت من ورم في الرقبة ممتد إلى الجزء العلوي من القفص الصدري حيث أجريت لها عملية من خلالها تم استئصال كامل الورم، بواسطة فريق طبي استثنائي من ذوي الخبرة والاختصاص.

تم إخضاع المريضة للفحوصات التشخيصية الدقيقة، حيث تبين أن سبب ظهور الورم ناتج عن تضخم بالغدة الدرقية أدّى الى ضغط في الأنسجة المجاورة وبالتالي صعوبة في البلع وضيق في التنفس، وعلى إثر هذه الأعراض تم وضع خطة علاجية وتقرر التدخل الجراحي.

تضمن الإجراء الجراحي فريق طبي مكون من استشاري جراحة الغدد الصماء دكتورعبد العزيز السيف واستشاري جراحة الصدر دكتور خالد الصالح واستشارية التخدير، بإجراء العملية الدقيقة لاستئصال الغدة المتضخمة والممتدة إلى أعلى القفص الصدري البالغ وزنها ٢٥٥ جرام وأبعادها ٢٥ سم * ١٢ سم بنجاح.

وتحدث استشاري جراحة الصدر في مستشفى دله النخيل د. خالد الصالح " بعد وضع الخطة العلاجية اللازمة ومناقشتها، قمنا برفقة زملائي الأطباء بإجراء العملية الجراحية للمريضة، والتي استغرقت نحو 4 ساعات متتالية، تم من خلالها استئصال الورم بالكامل، دون اللجوء لشق الصدر".

وأشار د. الصالح، أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح التام، وذلك بفضل الله وتوفيقه أولا، ثم بفضل تضافر جهود أعضاء فريق العمل وتعاونهم، مضيفاً أن العملية أجريت للمريضة بنجاح، وبعدها أدخلت لغرفة العناية المكثفة تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة وخرجت منها بحالة مستقرة .

وأكد د. الصالح أن الكوادر الطبية والفنية والتمريضية في مستشفى دله النخيل تملك خبرات واسعة في إجراء مختلف العمليات الجراحية، يساعدها في ذلك وجود الأجهزة والمعدات الطبية ذات التقنية الحديثة، كما تضع مستشفيات دله سلامة وصحة المريض في مقدمة الأولويات.

الجدير بالذكر أن شركة دله الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من مليونين ونصف مراجع سنويًا، في مختلف أنحاء المملكة، عبر أكثر من 1300 سرير وأكثر من 500 عيادة خارجية، كما تضم موظفين متخصصين وأطباء من ذوي الخبرة، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.