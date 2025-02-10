شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقي بـ200 من القياديين في الملتقى السنوي للتدريب التقني بالرياض الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الملتقى السنوي لقيادات المنشآت التدريبية، حيث يلتقي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة يوسف بن عبدالله البنيان بـ 200 قيادي وقيادية في مجال التدريب التقني، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 12 - 13 فبراير 2025م، في مدينة الرياض.

ويقام الملتقى في مقر الكلية التقنية الرقمية للبنات بتنظيم من الإدارة العامة للتدريب التقني في منطقة الرياض، بهدف مناقشة مستجدات قطاع التدريب التقني والمهني وتعزيز كفاءة القيادات التدريبية.

دعم القيادة للقطاع

أعرب نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي عن شكره وتقديره لوزير التعليم على دعمه المستمر لأنشطة المؤسسة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بقطاع التدريب التقني والمهني في المملكة.



ورش العمل بالملتقى

ويشمل الملتقى عددًا من ورش العمل التي تتناول مهارات التحليل المهني للتخصصات والبرامج التدريبية وتطوير وتحديث الحقائب التدريبية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر ونماذج التكامل بين المنشآت التدريبية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية ودور القيادات في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية.



يأتي هذا الملتقى في إطار حرص المؤسسة على تعزيز جودة التدريب التقني ورفع كفاءة القيادات التدريبية بما يواكب رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري في مختلف القطاعات