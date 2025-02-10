شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": ضوابط جديدة لحماية سرية أسئلة الاختبارات ومنع تسريبها بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية التعليمية، أصدرت وزارة التعليم مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى حماية سرية أسئلة الاختبارات وضمان عدم تسريبها، وذلك من خلال فرض قيود على عملية تصوير الأسئلة وحفظها، ووضع آليات للتعامل مع أي حالات تسريب قد تحدث.

وتشمل هذه الإجراءات تخصيص أماكن محددة لتصوير وتغليف الأسئلة داخل المدارس، واعتماد بروتوكولات أمنية مشددة لضمان سرية الأوراق، بالإضافة إلى آليات بديلة لمعالجة أي اختراقات قد تؤثر على مصداقية الامتحانات.

تصوير وتغليف أوراق الاختبارات

وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بإجراءات صارمة فيما يتعلق بتصوير وتغليف أوراق الاختبارات، حيث لا يُسمح بتصوير الأسئلة خارج حدود المدرسة تحت أي ظرف، ويُخصص مكان آمن داخل المؤسسة التعليمية لهذا الغرض، يتم استخدامه حصريًا خلال فترة الاختبارات.

كما شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية دقيقة تضمن حماية الأسئلة من أي تسريب قبل موعد الامتحانات.

وفقًا لما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، فإن تصوير الأسئلة يجب أن يتم من قبل المعلم المسؤول عن إعدادها، وفي حال تعذّر ذلك، يتم تعيين شخص آخر من قِبل مدير المدرسة مع توثيق الأمر بمحضر رسمي.

بعد التصوير، تُوضع الأسئلة في ظروف رسمية مختومة تحتوي على بيانات المادة، الصف الدراسي، وموعد الامتحان، مع الحرص على وضع نماذج الإجابات في ظروف مستقلة ومحكمة الإغلاق لضمان عدم الاطلاع عليها قبل موعدها المحدد.

قيود منع تسريب الاختبارات

لتفادي أي تسرب غير مقصود، أوضحت الوزارة أن جميع الظروف الخاصة بالاختبارات يجب أن يتم إغلاقها بإحكام بختم رسمي، وتوقيع مدير المدرسة أو وكيل الشؤون التعليمية إلى جانب المعلم المُعدّ للأسئلة.

ويتم حفظ الأوراق في مكان آمن تحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة، بحيث تُرتب وفق جدول الامتحانات لتسهيل توزيعها في الوقت المناسب.

في حال اكتشاف أي تسريب لأسئلة الاختبارات قبل موعد الامتحان، تتخذ لجنة الاختبارات داخل المدرسة الإجراءات اللازمة، والتي تشمل توثيق الحادثة رسميًا وإبلاغ مكتب التعليم فورًا. يتم حينها إلغاء الأسئلة المسربة، وتكليف معلم آخر بوضع أسئلة بديلة بالتنسيق مع المشرف التربوي المختص.

وفي حال ضيق الوقت، يمكن اللجوء إلى الأسئلة الاحتياطية المُعدّة للطلاب الغائبين أو الاستعانة بمدرسة أخرى عبر مكتب التعليم لتوفير بدائل سريعة.

أما إذا تم اكتشاف التسريب أثناء أو بعد الاختبار، فيتم عقد اجتماع طارئ مع لجنة الاختبارات وإدارة قسم الاختبارات في إدارة التعليم لدراسة الموقف واتخاذ القرار الأنسب لضمان العدالة لجميع الطلاب، مع إشعار أولياء الأمور بالمستجدات لتحقيق الشفافية وطمأنتهم بأن حقوق الطلاب محفوظة.

خط مباشر للطوارىء

كجزء من الإجراءات الاحترازية، خصصت وزارة التعليم خطًا مباشرًا لحالات الطوارئ المتعلقة بالاختبارات، حيث يُمنح لمديري المدارس للتواصل السريع مع الجهات المختصة عند حدوث أي اختراق قد يؤثر على سير الامتحانات، مما يتيح التدخل الفوري لضمان استمرارية العملية التعليمية بسلاسة وأمان.

تعكس هذه الإجراءات حرص وزارة التعليم على حماية نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، من خلال تبني آليات واضحة لمكافحة أي خروقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية. وتبقى الرقابة المستمرة والتعاون بين الإدارات التعليمية والمدارس وأولياء الأمور عوامل أساسية في تحقيق بيئة اختبارية عادلة وموثوقة.

