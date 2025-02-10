شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الحميمين 39 يومًا والذراعين 65 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين11 شعبان 1446هـ يوافق 10 فبراير – شباط 2025م، 21 الدلو 1403 هـ.ش، 01 نوء سعد الذابح، 01 العقارب، 50 فصل الشتاء

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه بقي على نهاية الفصل الثاني 10 أيام، ويوم التأسيس 11 يومًا، إجازة الشتاء 14 يومًا، رمضان 19 يومًا، الحميمين 39 يومًا، إجازة عيد الفطر 39 يومًا، الربيع 39 يومًا، الذراعين 65 يومًا.

وأشار إلى أنه بقي على إجازة عيد الأضحى 109 أيام، الحج 115 يومًا، فصل الصيف 131 يومًا، إجازة الصيف 136 يومًا، نهاية السنة الهجرية 136 يومًا، نهاية السنة الميلادية 326 يومًا.