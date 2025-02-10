شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان : السجود على طرف الشماغ دون حاجة مكروه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن الحكم الشرعي في السجود على طرف الشماغ أو الطاقية.

وأكد الخثلان أنه إذا اضطر إلى المصلي لفعل ذلك لحاجة فلا بأس في ذلك، أما إذا لم يكن لحاجة فأن السجود على طرف الشماغ حينها سيكون مكروه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج منارات الهدى.

وأضاف أن اللباس المتصل بالمصلي يكره للمصلي أن يسجد عليه إلا لحاجة مثل شدة البرد أو الحر أو يكون المكان به حصى ونحو ذلك .