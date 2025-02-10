"حساب المواطن": بدء إيداع دعم شهر فبراير شاملاً الإضافي

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محمد بن مسعود - الدمام - بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر فبراير الجاري، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، ممَّن استوفوا معايير الاستحقاق.

وأوضح البرنامج أن عملية إيداع الدفعة الـ 87 من الدعم شاملة الدعم الإضافي، وسوف تستمر حتى نهاية اليوم (الإثنين).

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