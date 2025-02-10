الأمن العام يحذّر من عمليات الاحتيال عبر تحديث البيانات البنكية

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر الأمن العام، المواطنين والمقيمين، من الرسائل أو الاتصالات الواردة التي تدّعي طلب تحديث البيانات البنكية، مشدداً على ضرورة عدم الاستجابة لمثل هذه المحاولات الاحتيالية.

وأكّد الأمن العام، أهمية الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق "كلنا أمن"؛ لضمان الحماية من محاولات الاحتيال الإلكتروني.

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