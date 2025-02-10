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شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات تاريخية وتراثية تثري احتفاء مدارس جدة بـ"يوم التأسيس" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت مدارس تعليم جدة أمس الأحد، انطلاق فعاليات الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، وسط مشاركة وتفاعل واسعين من الطلاب والطالبات، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تبرز العمق التاريخي والحضاري للمملكة منذ نشأتها قبل 3 قرون.
وأكدت المدير العام للتعليم في محافظة جدة منال اللهيبي، أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي بتاريخ الدولة السعودية الأولى وتراثها العريق، عبر أنشطة تفاعلية تشمل المسابقات التثقيفية والمنافسات الفنية التي تبرز الموروث الثقافي الوطني.
إضافة إلى معارض تعريفية بالأزياء التراثية، وعروض تفاعلية للحرف التقليدية والألعاب الشعبية.
وتتيح الفعاليات للطلاب فرصة استكشاف المأكولات التقليدية، والتعرف إلى مظاهر الحياة في تلك الحقبة التاريخية.
وأعلنت وزارة التعليم انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس 2025 ابتداءً من اليوم الأحد 9 فبراير ولمدة أسبوعين، ضمن خطة اتصالية متكاملة تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز الوعي بتاريخ المملكة بين الطلاب ومنسوبي التعليم.
وأكدت المدير العام للتعليم في محافظة جدة منال اللهيبي، أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي بتاريخ الدولة السعودية الأولى وتراثها العريق، عبر أنشطة تفاعلية تشمل المسابقات التثقيفية والمنافسات الفنية التي تبرز الموروث الثقافي الوطني.
إضافة إلى معارض تعريفية بالأزياء التراثية، وعروض تفاعلية للحرف التقليدية والألعاب الشعبية.
وتتيح الفعاليات للطلاب فرصة استكشاف المأكولات التقليدية، والتعرف إلى مظاهر الحياة في تلك الحقبة التاريخية.
تعزيز مشاعر الفخر والانتماءأوضحت منال اللهيبي أن تنفيذ هذه الفعاليات يجري وفق الهوية المعتمدة، لضمان تحقيق أهداف الاحتفاء، وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء بتاريخ المملكة لدى الأجيال الناشئة.
وأعلنت وزارة التعليم انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس 2025 ابتداءً من اليوم الأحد 9 فبراير ولمدة أسبوعين، ضمن خطة اتصالية متكاملة تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز الوعي بتاريخ المملكة بين الطلاب ومنسوبي التعليم.