شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاور رئيسية في مشاركة وزارة الداخلية بمؤتمر "ليب التقني 2025" والان نبدء بالتفاصيل

منصات المستقبل الرقمية

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الأحد، مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر "ليب التقني 2025"، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.ويستمر المؤتمر حتى 12 فبراير الحالي، بحضور صاحب السمو الأمير د. بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.وقال صاحب السمو الأمير د. بندر بن عبدالله بن مشاري: تأتي مشاركة وزارة الداخلية، هذا العام في المؤتمر العالمي التقني الأكثر حضورًا في العالم، بوصفها شريكًا استراتيجيًا.وأضاف: تشارك المملكة بـ 4 محاور رئيسية، وهي: منصات المستقبل الرقمية لتعزيز العمليات الأمنية، ومنظومة أمنية لمدن أكثر أمانًا، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وعالم أبشر، إلى جانب استعراض قصص النجاح الوطنية.وأوضح أن مشاركة الوزارة التي جاءت تحت عنوان "خدمات رقمية لوطن آمن"، تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية كبيئة رقمية مبتكرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإبراز قدرات وزارة الداخلية في المجالين الأمني والخدمي منذ 45 عامًا وفق أعلى المعايير والممارسات، وتعريف زوار المؤتمر بكيفية الاستفادة منها لجودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.