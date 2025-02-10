شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: يلزم بعد تجديد جواز السفر فحص السابق وتفعيل الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات، تفاصيل تفعيل جواز السفر بعد تجديده.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “بعد تجديد جواز السفر السعودي يلزم فحص الجواز السابق وتفعيل الجديد، ويمكن ذلك من خلال مراجعة إحدى إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية”.

وأشارت إلي أن هذا الإجراء لا يتطلب موعدا مسبقا ويشترط إحضار الجواز السابق، كما أنه يمكن التحقق من حالة التفعيل عبر منصة أبشر.

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