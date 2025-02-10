شكرا لمتابعة خبر عن مواطن كفيف يحقق جائزة في الفروسية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن الصقار بدر الشراري من تخطي إعاقة فقد بصره ليحقق إنجازا جعله يصبح أول مواطن كفيف يحقق جائزة في الفروسية.

وتجاوز الشراري سباقًا صعبًا وحواجز بارتفاع كبير وحصلت على كأس نواصل الخيل، وفقا لـ ستوديو “SBC”.

وذكر أن هناك عرف مكان السباق إلا أن هناك مرشد كان يوجهه بالاتجاه وينبهه بالحواجز التي عليه أن يجتازها.

ووجه الشكر إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة ديمة بنت فهد آل سعود لكونها ساعدته على المشاركة في البطولة.

يذكر أن الأميرة ديمة بنت فهد آل سعود أشادت بعزيمة “الشراري”، مؤكدة أنه أبهر الجميع بإصراره وكان مصدر إلهام للعودة إلى الخيل، مضيفة أنه يعد فخر للجميع.