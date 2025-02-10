شكرا لمتابعة خبر عن فحص مبكر ينقذ مواطنة من براثن سرطان الثدى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت المواطنة “ميادة” رحلتها في محاربة مرض سرطان الثدي، وذلك بعدما ساهم فحص الكشف المبكر في اكتشافه.

وأوضحت ، خلال مشاركتها في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025، أنها شاهدت إعلان الفحص المبكر عن سرطان الثدي وأجرت الفحص وكذلك والدتها التي اكتشفت المرض بعمر 38 عاما.

وأكدت أن انتظار نتيجة الفحص الذي يكشف نوع السرطان الذي أصيبت به كانت لحظة صعبة، مشيرة إلى أنها حينما علمت بأن الذي لديها سرطان تماسكت وأكدت لوالدها أنها ستكون قادرة على تخطي مرضها.

وأضافت أن أول شيء في رحلة العلاج من السرطان هو تقبل المرض، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن العملية التي أجرتها لإزالة الورم ستقلل من أنوثتها إلا أن ذلك لم يحدث.