شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. بارد على شمال المملكة وأمطار خفيفة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس بارد على أجزاء من شمال المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية:شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.



ضباب خفيف على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على الأحساء والعديد وذعبلوتن.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

