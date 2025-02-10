شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أمانة الرياض تواصل تعزيز كفاءة شبكات تصريف السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة منطقة الرياض جهودها في تعزيز كفاءة شبكات تصريف السيول من خلال تنفيذ أعمال ميدانية واسعة خلال شهر يناير الماضي، أسهمت في تحسين البنية التحتية، وتعزيز قدرة المدينة على التعامل مع مياه الأمطار.

وشملت الأعمال المنفذة عمليات الحفر التي تجاوزت 82.170 مترًا مكعبًا، وأعمال الردم التي بلغت 72.198 مترًا مكعبًا.

إضافة إلى تنفيذ 5500 متر مكعب من الخرسانة، ما يجسد التزام الأمانة بتطوير الشبكات وتحسين فاعليتها.

تعزيز كفاءة منظومة التصريف

وتضمنت الجهود أعمال السفلتة بمساحة 12.573 مترًا مربعًا، إلى جانب تركيب 779 مترًا طوليًا من العبارات الصندوقية، ومد 10.190 مترًا طوليًا من الأنابيب ذات القطر الكبير، فضلًا عن تنفيذ 222 مترًا طوليًا من أعمال نفق أفقي لتحسين تدفق المياه.



وفي إطار تعزيز كفاءة منظومة التصريف، نفذت الأمانة أعمال صيانة 387 مصيدة للسيول، إلى جانب صيانة 181 منهولًا، بما يسهم في ضمان استمرارية العمل الفعال للشبكات.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الأمانة في تطوير البنية التحتية للمدينة وفق أعلى المعايير، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتعزيز جاهزية المدن لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.