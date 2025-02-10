شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية.. تخريج مجندات الدورة التأهيلية 7 بمعهد التدريب النسوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، حفل تخرج 360 خريجة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي.

وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية.

إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.