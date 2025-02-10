شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. تفاصيل إيداع دعم شهر فبراير شاملًا الإضافي والان نبدء بالتفاصيل

حساب المواطن

الدمام - شريف احمد - أعلن حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.وأوضح الحساب الرسمي لحساب المواطن في "إكس" أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه يمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق برنامج حساب المواطن.

وكان أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 87 الخاصة بشهر فبراير الحالي لعام 2025.

ولفت البرنامج إلى أن طريقة التحقق من الأهلية، يأتي عن طريق الدخول إلى تطبيق البرنامج، أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط.



دعم شهر فبراير من حساب المواطن

وبخصوص خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه ينفذ في عدة خطوات تأتي كالتالي:-

الدخول إلى حسابك والضغط على شريحة "دراسة الأهلية".

سيظهر سبب عدم أهليتك وعدد الأيام المتبقية.

عليك التحقق من تحديث بياناتك وعالج سبب عدم الأهلية.

يجب عليك أن تضغط على زر "تقديم اعتراض".

ستظهر رسالة تفيد بتسلم طلب الاعتراض.

المستفيدون من برنامج حساب المواطن

وكان أودع برنامج حساب المواطن الشهر الماضي، 3.1 مليارات ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم.وأوضح حينها أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثمانين 10 ملايين مستفيد وتابع.