شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: درجات الحرارة سترتفع بعد غد وأمطار متفرقة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع خبير الطقس، عبدالله العصيمي، بأن ترتفع درجات الحرارة، فيما ستهطل أمطار متفرقة على الرياض.

ولفت إلى أن الخرائط الجوية ليومي الثلاثاء والاربعاء تظهر أن ارتفاع درجات الحرارة، ونشاط الرياح مثيرة للغبار.

كما أشارت الخرائط إلى هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الكويت والشمال الشرقي ،منطقة الرياض وتشمل أجزاء من الوشم وجنوب سدير ومدينة الرياض والمحافظات الجنوبية منها، الجنوبية الغربية وشرق المرتفعات.