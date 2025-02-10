شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: سنودع الشتاء مع بداية رمضان وأجواء معتدلة خلال الشهر الكريم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، بأن شهر رمضان المبارك لهذا العام سيشهد أجواءً معتدلة، حيث سنتودع فصل الشتاء خلاله.

وأوضح الزعاق أن الشتاء يمر بثلاث مراحل: البداية، الشدة، والنهاية، وفي مرحلته الأخيرة، يتخلله موجات برد توديعية تُعرف عند العامة بـ”برد بياع الخبل عباته”، وهذه الموجات ستتزامن مع شهر رمضان، مما يعني أننا سنودع الشتاء مع بداية الشهر الفضيل.

وأضاف أن هذا العام، سيطول فصل الشتاء على غير المعتاد، وسيدخل الصيف بشكل مفاجئ بعد انتهاء هذه الموجات التوديعية.

كما أشار إلى أن شهر رمضان سيشهد تساويًا في طول الليل والنهار في أغلب أيامه، مما يساهم في اعتدال الأجواء خلال الشهر الكريم.

وسينتهي فصل الشتاء فعليًا مع بداية 20 رمضان 1446هـ، الموافق 20 مارس 2025م، وهو ما يتزامن مع الاعتدال الربيعي، حيث تتساوى ساعات الليل والنهار، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا.