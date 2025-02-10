شكرا لمتابعة خبر عن تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخرج (360) خريجة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي.

وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.