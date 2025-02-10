شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل التعاون عدة مجالات.. توقيع مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"سار" والان نبدء بالتفاصيل



ويُستهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات؛ لتعزيز الخدمات الرقمية، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. تطوير الخدمات وتشمل مذكرة التعاون تطوير الخدمات المقدمة للمستخدمين وتمكينهم من الاستفادة من خدمات "سار" عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا".

وذلك لتسهيل واختصار الوقت والجهد على المستخدمين وتحسين تجربتهم، وبما يتيح للمستخدمين استعراض بيانات الركاب وحجز التذاكر وعرضها من خلال تطبيق "توكلنا".

مثّل "سدايا" في توقيع المذكرة نائب مساعد مدير مركز المعلومات الوطني بمنظومة توكلنا المهندس عبدالله بن متلع القحطاني، ومن "سار" نائب الرئيس للخدمات المشتركة المهندس صلاح بن عبدالله العمير.

تطوير التقنيات الحديثة وتهدف المذكرة إلى استكشاف أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات.

وذلك بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الأداء والجودة، وتحقق التحول الرقمي المستدام. تعزيز الابتكار وتأتي هذه المذكرة في إطار مساعي "سدايا" لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات.

وذلك عبر تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يدفع من عجلة التحول الرقمي وتعزيز مكانة المملكة مركزًا رياديًا في مجال التكنولوجيا والابتكار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) خلال فعاليات مؤتمر LEAP 25.ويُستهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات؛ لتعزيز الخدمات الرقمية، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.وتشمل مذكرة التعاون تطوير الخدمات المقدمة للمستخدمين وتمكينهم من الاستفادة من خدمات "سار" عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا".وذلك لتسهيل واختصار الوقت والجهد على المستخدمين وتحسين تجربتهم، وبما يتيح للمستخدمين استعراض بيانات الركاب وحجز التذاكر وعرضها من خلال تطبيق "توكلنا".مثّل "سدايا" في توقيع المذكرة نائب مساعد مدير مركز المعلومات الوطني بمنظومة توكلنا المهندس عبدالله بن متلع القحطاني، ومن "سار" نائب الرئيس للخدمات المشتركة المهندس صلاح بن عبدالله العمير.وتهدف المذكرة إلى استكشاف أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات.وذلك بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الأداء والجودة، وتحقق التحول الرقمي المستدام.وتأتي هذه المذكرة في إطار مساعي "سدايا" لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات.وذلك عبر تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يدفع من عجلة التحول الرقمي وتعزيز مكانة المملكة مركزًا رياديًا في مجال التكنولوجيا والابتكار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.