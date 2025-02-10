شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فلسطينية: عهدنا من المملكة السعودية مساندة القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية د. فارسين أغابكيان، ثقتها في موقف المملكة العربية السعودية من مساندة القضية الفلسطينية.

قالت في مقابلة مع العربية/الحدث يوم الأحد: عهدنا من المملكة السعودية مساندة القضية الفلسطينية منذ عقود. الوحشية الإسرائيلية في الضفة الغربية وأوضحت أغابكيان أن السلطة الفلسطينية بدأت دراسة آلية دخولها قطاع غزة، وأنها تتواصل مع عواصم عربية وغربية بشأن الوضع الحالي.

وتابعت: الوحشية الإسرائيلية انتقلت من غزة إلى الضفة الغربية، والمخاطر الحالية في فلسطين كبيرة جدًا وغير مسبوقة.

أما بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه، فقالت: "هناك إشارات على تراجع وتيرة الزخم تجاه خطة ترامب". المملكة ترفض تهجير الفلسطينيين كانت المملكة السعودية رفضت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، وأشادت المواقف المؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش عبر حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان يوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، مضيفة أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخًا لن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تفكر في الاستيلاء على قطاع غزة، ونقل أهله إلى أماكن أخرى أكثر أمنًا، من ضمنها الأردن ومصر، علمًا بأن البلدين عارضا أكثر من مرة وعلى مدى سنوات، خطط تهجير الفلسطينيين.

ويشكل هذا التهجير القسري للقطاع الفلسطيني انتهاكًا للقانون الدولي، ولقي معارضة شديدة ليس فقط في المنطقة، وإنما من جانب حلفاء واشنطن الغربيين أيضًا.