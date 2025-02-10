شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يشارك في قمة العمل والذكاء الاصطناعي بباريس والان نبدء بالتفاصيل



ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، رئيس الهيئة مستقبل الذكاء الاصطناعي ومن المقرّر أن يشارك وفد المملكة في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وسبل تسخيره لخدمة المصالح العامة.

من جهة أخرى تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



وشهدت النسخة الحالية من مؤتمر LEAP 25 إعلان استثمارات ضخمة بقيمة 14.9 مليار دولار، تعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار التقني. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

كما أعلنت Google Cloud استثمار استراتيجي في البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق تجمع عالمي في السعودية، ما سيمكنها من تلبية الطلب الإقليمي والدولي المتزايد. وأعلنت "Groq": توسيع استثمارات الشركة بإنشاء أكبر مراكز بيانات عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام معالجات LPU، وباستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأشارت "Lenovo & ALAT" إلى ضخ 2 مليار دولار لبناء مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرياض. الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي.ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.ومن المقرّر أن يشارك وفد المملكة في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وسبل تسخيره لخدمة المصالح العامة.من جهة أخرى تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وشهدت النسخة الحالية من مؤتمر LEAP 25 إعلان استثمارات ضخمة بقيمة 14.9 مليار دولار، تعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار التقني.وأعلنت "Groq": توسيع استثمارات الشركة بإنشاء أكبر مراكز بيانات عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام معالجات LPU، وباستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.وأشارت "Lenovo & ALAT" إلى ضخ 2 مليار دولار لبناء مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرياض.