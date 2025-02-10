شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يعيد النبض لمعتمرة بمطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة (صالة الحج والعمرة)، من إعادة النبض لمعتمرة من الجنسية الإندونيسية في العقد السابع من عمرها.

وأوضحت الهيئة أن مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بالمنطقة تلقى بلاغًا يفيد بوجود معتمرة بحالة إغماء داخل الصالة الدولية (المغادرة)، وجرى على الفور توجيه البلاغ للفرقة الإسعافية في صالات المطار.

وعند مباشرة حالة المريضة، تبين أنها حالة توقف قلب وتنفس.



عمل الإنعاش القلبي الرئوي

أوضحت الهيئة أن الفرق الإسعافية الأولية تعاملت مع الحالة وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي حتى عاد لها النبض، ونقلها فورًا إلى أقرب منشأة صحية لمتابعة حالة المريضة.