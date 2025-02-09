السعودية | انطلاق فعاليات معرض التوظيف بجامعة الأمير سلطان للعام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم، فعاليات “معرض التوظيف 2025” الذي تنظّمه جامعة الأمير سلطان في مقر الجامعة بالرياض، بحضور أكثر من 7000 زائر وزائرة ومشاركة أكثر من 100 جهة عمل تنشط في قطاعات متنوّعة تشمل التقنية، والطاقة، والتمويل، والصحة، والتعليم، والقطاع غير الربحي، وغيرها، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز فرص توظيف الكفاءات من خريجي أبناء الوطن، وتهيئتهم لسد احتياجات سوق العمل.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 11 فبراير الجاري إلى بناء جسر تواصل بين طلاب الجامعة وخريجيها من جهة، وأصحاب العمل من جهة أخرى، عبر توفير منصّة تتيح لهم لقاءات مباشرة مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، يتخللها تدريبات على المقابلات الوظيفية، ومحاضرات حول متطلبات سوق العمل المستقبلية، إضافةً إلى عقد ورش عمل متخصصة في كتابة السير الذاتية، وتدريبات على المقابلات الوظيفية.

ويسهم المعرض في تحقيق رؤية الجامعة الرامية إلى تطوير تعليم مُواكب لاحتياجات التنمية، عبر إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة تحوّلات القطاعات الحيوية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يتيح للزوار الاطلاع على مئات من الفرص الوظيفية والتدريبية، ويُمكّنهم من التواصل والنقاش مع مسؤولي الجهات، وتقييم مهاراتهم.

ويأتي تنظيم جامعة الأمير سلطان لهذا الحدث السنوي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية، ودورها الفاعل في دعم مسيرة تنمية الموارد البشرية، تماشيًا مع التوجهات الوطنية لبناء اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، والتنافسية العالمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط