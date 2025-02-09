السعودية | نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يصل إلى باريس لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي.

ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

ومن المقرّر أن يشارك وفد المملكة في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وسبل تسخيره لخدمة المصالح العامة.

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