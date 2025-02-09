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شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر بعض مناطق المملكة بـ"عواصف رملية" وتصاعد الغبار.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية أن تأثر بعض مناطق المملكة بـ"عواصف رملية" قوية في السادس من فبراير الحالي، ناتج عن رياح شمالية نشطة صاحبت منخفضًا جويًا، ما أدى إلى تصاعد الغبار في عدة مناطق، وسرعة رياح تجاوزت 59 كم/ساعة.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز جمعان بن سعد القحطاني أن البيانات أظهرت تأثر مدينتي عرعر والقريات بعواصف رملية أدت إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى 800 متر.
فيما شهدت الأحساء حالة غبار مثار بمدى رؤية مماثل، كما تأثرت الرياض والدمام بغبار مثار أدى إلى تدني مدى الرؤية إلى 3 كيلومترات.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز جمعان بن سعد القحطاني أن البيانات أظهرت تأثر مدينتي عرعر والقريات بعواصف رملية أدت إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى 800 متر.
فيما شهدت الأحساء حالة غبار مثار بمدى رؤية مماثل، كما تأثرت الرياض والدمام بغبار مثار أدى إلى تدني مدى الرؤية إلى 3 كيلومترات.