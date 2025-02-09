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تأثر بعض مناطق المملكة بـ"عواصف رملية" وتصاعد الغبار.. اعرف الأسباب

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واس - جدة 0 تبليغ

  • تأثر بعض مناطق المملكة بـ"عواصف رملية" وتصاعد الغبار.. اعرف الأسباب 1/2
  • تأثر بعض مناطق المملكة بـ"عواصف رملية" وتصاعد الغبار.. اعرف الأسباب 2/2

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الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية أن تأثر بعض مناطق المملكة بـ"عواصف رملية" قوية في السادس من فبراير الحالي، ناتج عن رياح شمالية نشطة صاحبت منخفضًا جويًا، ما أدى إلى تصاعد الغبار في عدة مناطق، وسرعة رياح تجاوزت 59 كم/ساعة.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز جمعان بن سعد القحطاني أن البيانات أظهرت تأثر مدينتي عرعر والقريات بعواصف رملية أدت إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى 800 متر.
فيما شهدت الأحساء حالة غبار مثار بمدى رؤية مماثل، كما تأثرت الرياض والدمام بغبار مثار أدى إلى تدني مدى الرؤية إلى 3 كيلومترات.

مكافحة العواصف الغبارية

يعد المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، الذي يشرف عليه المركز الوطني للأرصاد، إحدى مبادرات "الشرق الأوسط الأخضر" و" الخضراء" التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بهدف مكافحة العواصف الغبارية وتقليل آثارها البيئية والصحية، وتعزيز البحث العلمي حول الظواهر الجوية المتطرفة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية إقليميًا وعالميًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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