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الداخلية تطلق ختما خاصا بمؤتمر ليب 25 .. صور

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الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية ختما خاصا بمؤتمر ليب 25 عبر مطار الملك خالد الدولي، الذي انطلقت فعاليات اليوم في الرياض.

ويقام معرض ومؤتمر “ليب 2025” في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات حتي يوم الأربعاء 12 فبراير، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.

ويهدف مؤتمر ليب إلى تسريع الابتكار من خلال التشجيع على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية من خلال دعم المبتكرين والشركات الناشئة.

كما يهدف المؤتمر لبناء شراكات عالمية من خلال جمع مختلف أطراف صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تجمع فعاليات المؤتمر قادة الصناعة والمستثمرين والشركات الناشئة لبناء شراكات استراتيجية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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