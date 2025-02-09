شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية سام نجوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية الدكتور سام نجوما.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة الرئيس المؤسس لجمهورية ناميبيا الدكتور سام نجوما، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية الدكتور سام نجوما.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الرئيس المؤسس لجمهورية ناميبيا الدكتور سام نجوما، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.