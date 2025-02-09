شكرا لمتابعة خبر عن برودة الشتاء تحت تأثير الموجات القطبية والرياح تحدد تقلبات الفصول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد المناطق التي تتعرض لتقلبات جوية حادة خلال فصلي الخريف والربيع تغيرات مناخية واضحة، حيث تؤثر الموجات الباردة القادمة من سيبيريا أو المناطق القطبية بشكل مباشر على درجات الحرارة.

ووفقًا للخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، فإن وصول ست موجات سيبيرية أو قطبية خلال موسمي المربعانية والشبط يجعل السنة تُوصف بأنها سنة باردة، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة الملحوظ الذي تسببه هذه الموجات.

وأشار الزعاق خلال برنامجه “تقويم”، أن الرياح تتحرك بين مناطق الضغط المرتفع والمنخفض، وكلما زاد الفرق بينهما، أصبحت الرياح أكثر قوة وسرعة.

وتبرز هذه الظاهرة بشكل أكبر في الفصول الانتقالية، حيث تتأرجح درجات الحرارة بين الحرارة والبرودة، ففي فصل الخريف، تسود الأجواء الدافئة، بينما يكون للبرودة حضور أقوى في فصل الربيع.

وأكد أن العامل الأساسي الذي يحدد درجات الحرارة وحركة الرياح هو موقع الشمس بالنسبة إلى مدار الجدي ومدار السرطان وخط الاستواء.

فكلما اقتربت الشمس من مدار السرطان، ارتفعت درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يؤدي ابتعادها نحو مدار الجدي إلى زيادة البرودة.