غدا.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات

يعقد المؤتمر الصحفي الحكومي يوم غد الاثنين الموافق 10 فبراير 2025م بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، الذي يتناول موضوع تعزيز ريادة المملكة من خلال الذكاء الاصطناعي والتقنية والابتكار. ويجيب الوزير على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، وسيُنقل المؤتمر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات.



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