تعزيز التمور ضمن قوائم الإعاشة

نظّمت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، ممثلة باللجنة الزراعية، سلسلة من اللقاءات الثنائية B2B التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين مصانع التمور ومقدمي خدمات الإعاشة، وذلك ضمن مبادرات اللجان القطاعية الـ170 التي تبنّتها الغرفة لدعم وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل المكانة الرائدة للمدينة المنورة في إنتاج التمور، حيث تستحوذ على 18% من إجمالي إنتاج التمور في المملكة، بإجمالي أكثر من 343 ألف طن سنويًا، مما يجعلها في المرتبة الثالثة بعد منطقتي القصيم والرياض. كما تحتضن المنطقة 44 مصنعًا متخصصًا في تصنيع وتعبئة التمور، تمثل قرابة 18% من إجمالي مصانع التمور في المملكة، ما يسهم في دعم سلاسل الإمداد، وضمان توفر التمور بجودة عالية لقطاع الإعاشة.