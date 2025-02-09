تعزيز التمور ضمن قوائم الإعاشة

وتأتي هذه اللقاءات في ظل المكانة الرائدة للمدينة المنورة في إنتاج التمور، حيث تستحوذ على 18% من إجمالي إنتاج التمور في المملكة، بإجمالي أكثر من 343 ألف طن سنويًا، مما يجعلها في المرتبة الثالثة بعد منطقتي القصيم والرياض. كما تحتضن المنطقة 44 مصنعًا متخصصًا في تصنيع وتعبئة التمور، تمثل قرابة 18% من إجمالي مصانع التمور في المملكة، ما يسهم في دعم سلاسل الإمداد، وضمان توفر التمور بجودة عالية لقطاع الإعاشة.
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