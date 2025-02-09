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الداخلية: الإطاحة بـ 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق

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الداخلية: الإطاحة بـ 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية لنشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، وبناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، تم ضبط وتفكيك (3) شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية، وتنسيق نقلها إلى مناطق أخرى في المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بها، وقد تم القبض على (19) عنصرًا من المتورطين في نشاطاتها، بينهم (5) من وزارة الداخلية، و(7) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و(3) من وزارة الدفاع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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