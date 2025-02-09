مذكرة تفاهم بين تعليم المزاحمية وضرماء وشركة المصنع السعودي

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الدعم العلمي وتحسين مستوى الأداء التعليمي والتكريم وإقامة البرامج و الدورات التدريبية لطلاب وطالبات مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المصنع السعودي لمستلزمات الشبكة الهاتفية و الكهربائية الدكتور محمد غياث وأعضاء المجلس و الشريك الاستراتيجي للشركة معهد Pro Skills يمثله المهندس شرف الحاصل على المركز الأول عالميا كأفضل مدرب في الـ ICT تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم دورات تقنية المعلومات وبحضور مدير أداء التعليم بمكتب تعليم المزاحمية وضرماء بدر المقاطي.
من جهته، أكد محافظ محافظة المزاحمية على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات لضمان حصول كل منهم على برامج دورات تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وامكاناتهم ومهاراتهم.
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