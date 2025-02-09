السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعزّي رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية الدكتور سام نجوما.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة الرئيس المؤسس لجمهورية ناميبيا الدكتور سام نجوما، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط