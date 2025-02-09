السعودية | سمو ولي العهد يعزّي رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية الدكتور سام نجوما.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الرئيس المؤسس لجمهورية ناميبيا الدكتور سام نجوما، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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