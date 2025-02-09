شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من الصفر.. طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

أخبار متعلقة القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية الدمام 8 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة

درجات الحرارة الصغرى

المركز الوطني للأرصاد

درجات الحرارة الصغرى

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طقس بارد

درجات الحرارة

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الشرقية

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الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب تقريرعن حالة الطقس، فقد سجلت طريف درجتين مئويتين تحت الصفر.وفي المرتبة الثانية جاءت القريات وسكاكا بصفر مئوية، ثم حائل ورفحاء وتبوك، وسجلت كل منها درجة واحدة مئوية.ثم جاءت عرعر بدرجتين مئوية، والقيصومة بـ5 درجات.بعدها جاءت الدوادمي والقصيم مسجلة 6 درجات، وأخيرًا الرياض بـ 8 مئوية.سجلت الدمام 8 درجات مئوية حسب تقريرعن حالة الطقس عنليلة الخميس/الجمعةوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتاليالدمام 8 درجات مئويةمكة المكرمة 16 درجة مئويةالمدينة المنورة 11 درجة مئويةالرياض 9 درجات مئويةجدة 18 درجة مئويةأبها 10 درجات مئويةتبوك درجة واحدة مئويةبريدة 4 درجات مئويةحائل درجة مئوية واحدة تحت الصفرالباحة 10 درجات مئويةعرعر صفر مئويةسكاكا درجة مئوية واحدة تحت الصفرجازان 23 درجة مئويةنجران 13 درجة مئويةالخرج 8 درجات مئويةالمجمعة 4 درجات مئويةوادي الدواسر 10 درجات مئويةالدوادمي 6 درجات مئويةشرورة 13 درجة مئويةحسب بيان الأرصاد، لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين تصلالصغرى إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشماليةكما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة