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شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من الصفر.. طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت طريف درجتين مئويتين تحت الصفر.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات وسكاكا بصفر مئوية، ثم حائل ورفحاء وتبوك، وسجلت كل منها درجة واحدة مئوية.
ثم جاءت عرعر بدرجتين مئوية، والقيصومة بـ5 درجات.
بعدها جاءت الدوادمي والقصيم مسجلة 6 درجات، وأخيرًا الرياض بـ 8 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 8 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 16 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 11 درجة مئوية.
- الرياض 9 درجات مئوية.
- جدة 18 درجة مئوية.
- أبها 10 درجات مئوية.
- تبوك درجة واحدة مئوية.
- بريدة 4 درجات مئوية.
- حائل درجة مئوية واحدة تحت الصفر.
- الباحة 10 درجات مئوية.
- عرعر صفر مئوية.
- سكاكا درجة مئوية واحدة تحت الصفر.
- جازان 23 درجة مئوية.
- نجران 13 درجة مئوية.
- الخرج 8 درجات مئوية.
- المجمعة 4 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 10 درجات مئوية.
- الدوادمي 6 درجات مئوية.
- شرورة 13 درجة مئوية.
كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات وسكاكا بصفر مئوية، ثم حائل ورفحاء وتبوك، وسجلت كل منها درجة واحدة مئوية.
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الدمام 8 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة
بعدها جاءت الدوادمي والقصيم مسجلة 6 درجات، وأخيرًا الرياض بـ 8 مئوية.
درجات الحرارة الصغرىسجلت الدمام 8 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 8 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 16 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 11 درجة مئوية.
- الرياض 9 درجات مئوية.
- جدة 18 درجة مئوية.
- أبها 10 درجات مئوية.
- تبوك درجة واحدة مئوية.
- بريدة 4 درجات مئوية.
- حائل درجة مئوية واحدة تحت الصفر.
- الباحة 10 درجات مئوية.
- عرعر صفر مئوية.
- سكاكا درجة مئوية واحدة تحت الصفر.
- جازان 23 درجة مئوية.
- نجران 13 درجة مئوية.
- الخرج 8 درجات مئوية.
- المجمعة 4 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 10 درجات مئوية.
- الدوادمي 6 درجات مئوية.
- شرورة 13 درجة مئوية.
طقس باردحسب بيان الأرصاد، لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية.
كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.