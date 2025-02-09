شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 8 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس بارد

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 8 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 8 درجات مئوية.- مكة المكرمة 16 درجة مئوية.- المدينة المنورة 11 درجة مئوية.- الرياض 9 درجات مئوية.- جدة 18 درجة مئوية.- أبها 10 درجات مئوية.- تبوك درجة واحدة مئوية.- بريدة 4 درجات مئوية.- حائل درجة مئوية واحدة تحت الصفر.- الباحة 10 درجات مئوية.- عرعر صفر مئوية.- سكاكا درجة مئوية واحدة تحت الصفر.- جازان 23 درجة مئوية.- نجران 13 درجة مئوية.- الخرج 8 درجات مئوية.- المجمعة 4 درجات مئوية.- وادي الدواسر 10 درجات مئوية.- الدوادمي 6 درجات مئوية.- شرورة 13 درجة مئوية.

حسب بيان الأرصاد، لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.



البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.