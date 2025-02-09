شكرا لقرائتكم خبر عن "ضربة قوية".. "الداخلية" تطيح بـ 3 شبكات إجرامية لتهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية ضبط وتفكيك 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية، وتنسيق نقلها إلى مناطق أخرى في المملكة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن ذلك جاء بناء على المتابعة الأمنية لنشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، وبناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة.

القبض على 19 عنصرًا

وأشار إلى القبض على 19 عنصرًا من المتورطين في نشاطاتها، بينهم 5 من وزارة الداخلية و7 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



التصدي لمهربي المخدرات إلى السعودية

كما أن من بينهم 3 من وزارة الدفاع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات.

كما تعهدت بالتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان.