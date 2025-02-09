شكرا لمتابعة خبر عن عقوبات مشددة ضد انتحال صفة ذوي الإعاقة للاستفادة غير المشروعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت النيابة العامة بياناً أكدت فيه أن انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف الاستفادة غير المشروعة من المزايا المخصصة لهم يُعد مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت النيابة أن أي شخص يقوم بفعل يعرض ذوي الإعاقة لانتحال صفتهم، سواء عبر تقديم معلومات غير صحيحة للجهات الحكومية أو غير الحكومية، يُعتبر مخالفاً لأحكام النظام.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً للقوانين التي تهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على المزايا التي كفلتها الأنظمة لهم، وجددت التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين وعدم استغلالها بشكل غير مشروع.