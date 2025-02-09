شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام يقوم بجولة داخل مؤتمر ليب 25.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام وزير الإعلام سلمان الدوسري بجولة في مؤتمر ليب 25 الذي انطلقت فعالياته في الرياض.

ويهدف مؤتمر ليب إلى تسريع الابتكار من خلال تشجيع تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية عبر دعم المبتكرين والشركات الناشئة، وفقًا للموقع الإلكتروني لفعاليات السعودية.

ويعد المؤتمر في نسخته الرابعة منصة عالمية تستعرض أحدث أنظمة الابتكار في القطاع التقني وتناقش مستقبله بمشاركة 18 دولة، تحت شعار “نحو آفاق جديدة”.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى الأربعاء 12 فبراير، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.