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وزير الإعلام يقوم بجولة داخل مؤتمر ليب 25.. فيديو

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وزير الإعلام يقوم بجولة داخل مؤتمر ليب 25.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قام وزير الإعلام سلمان الدوسري بجولة في مؤتمر ليب 25 الذي انطلقت فعالياته في الرياض.

ويهدف مؤتمر ليب إلى تسريع الابتكار من خلال تشجيع تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية عبر دعم المبتكرين والشركات الناشئة، وفقًا للموقع الإلكتروني لفعاليات .

ويعد المؤتمر في نسخته الرابعة منصة عالمية تستعرض أحدث أنظمة الابتكار في القطاع التقني وتناقش مستقبله بمشاركة 18 دولة، تحت شعار “نحو آفاق جديدة”.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى الأربعاء 12 فبراير، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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